Лавров: Запад подталкивает киевский режим к прямым провокациям в адрес РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Страны Запада подталкивают украинские власти к совершению прямых провокаций в отношении РФ. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны. Помимо нелегитимных односторонних санкций, наращивают военно-политическое давление на Россию. Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций в отношении РФ. И на этом фоне особенно цинично звучат требования в наш адрес прекратить военные учения на нашей собственной территории, на что мы имеем полное неоспоримое право", - сказал он.

"Ведомые США западники пытаются противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе одностороннее преимущество", - добавил министр.

Москва будет жестко пресекать попытки переложить на РФ ответственность за невыполнение минских соглашений, указал Лавров.

"Будем и впредь жестко пресекать попытки переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса, тем более, выставить нас стороной конфликта, как это возмутительно пытаются в последнее время делать западные страны", - сказал он.

По словам Лаврова, позиция Москвы по ситуации на юго-востоке Украины остается неизменной: преодолеть внутриукраинский кризис можно только путем последовательного и неукоснительного выполнения минских договоренностей во всей их полноте.

"Залог успеха здесь один - налаживание прямого диалога между сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском. Постоянно призываем США, Францию, Германию, других западных коллег, которые имеют влияние на киевский режим, принудить его к неукоснительному выполнению минских договоренностей", - подчеркнул министр.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.