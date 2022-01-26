Лавров: Москва примет меры, если США не ответят на предложения по гарантиям безопасности

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия примет необходимые ответные меры в случае, если Запад не даст конструктивного ответа на инициативы Москвы по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Если конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент [РФ Владимир Путин], предпримет необходимые ответные меры, - подчеркнул глава МИД. - В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан - безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах".

По словам министра, США заверили РФ, что передадут свои ответы по гарантиям безопасности на текущей неделе, Москва не даст Западу замотать эту инициативу в бесконечных дискуссиях.

В зависимости от содержания этого ответа мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту [РФ Владимиру Путину] о дальнейших шагах. Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путем настойчивых призывов Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, мы не дадим. Замотать нашу инициативу мы не дадим", - отметил министр.

Он указал, что американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече в Женеве 21 января заверил российскую сторону, что Вашингтон передаст Москве "уже на этой неделе письменные, постатейные ответы с разъяснениями позиции США" по конкретным требованиям РФ.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.