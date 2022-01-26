Песков надеется на максимальный результат встречи политсоветников "нормандской четверки"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что встреча в Париже политсоветников лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция и Украина) в среду будет результативной настолько, насколько это возможно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У меня надежда, что состоится хороший, открытый разговор с максимально возможной степенью результативности. Какова эта максимально возможная степень - сейчас предположить очень трудно", - сказал представитель Кремля.

Российскую делегацию на встрече возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Как отметил Песков, Козак обещал по итогам встречи проинформировать СМИ о результатах переговоров.

Встреча политсоветников "нормандской четверки" в Париже станет первым их очным контактом более чем за год.

Для урегулирования в Донбассе еще в феврале 2015 года при непосредственном участии лидеров "нормандской четверки" были подписаны минские соглашения. Они предполагают не только прекращение огня и отвод вооружений из зоны конфликта, но и амнистию его участникам, а также возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине с целью предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона отказывается от предусмотренного этими соглашениями прямого диалога с Донецком и Луганском, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также вопреки установленной в документе очередности требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части договоренностей.