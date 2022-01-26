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Песков сообщил, что Путин сейчас не планирует созваниваться с лидерами ДНР и ЛНР

Президент говорил по телефону с главами республик в ноябре 2017 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Телефонных контактов президента РФ Владимира Путина с руководителями провозглашенных республик Донбасса сейчас в планах нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас таких планов нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, предполагаются ли в связи с обострением ситуации вокруг Украины телефонные контакты Путина с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Президент РФ в ноябре 2017 года говорил по телефону с главами ДНР и ЛНР (на тот момент это были Александр Захарченко и Игорь Плотницкий), тогда обсуждался вопрос обмена пленными между Украиной и этими республиками.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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