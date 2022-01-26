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В правительстве Оренбуржья опровергли очередное сообщение об отставке губернатора

В правительстве региона заявили, что слухам об отставке Дениса Паслера "почти два месяца , но никаких официальных подтверждений за это время так и не появилось"

ОРЕНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Официальных подтверждений отставки губернатора Оренбургской области Дениса Паслера нет, сообщили ТАСС в среду в правительстве региона.

"Ведомости" в среду опубликовали текст, в котором заявляется, что во внеплановом порядке может уйти в отставку глава Оренбургской области Денис Паслер.

"Пресс-служба регионального правительства уже неоднократно комментировала эти публикации. Высказывался на этот счет и сам губернатор Денис Паслер. Слухам об отставке уже почти два месяца, но никаких официальных подтверждений за это время так и не появилось", - сообщила собеседница агентства.

Подобное решение, как отметили в правительстве, может принять только глава государства. "И практика показывает, что региональные власти узнают о нем наравне со всеми", - уточнила собеседница.

Президент России Владимир Путин назначил Паслера врио губернатора Оренбургской области 21 марта 2019 года. В сентябре того же года он был избран главой региона с результатом 65,94% голосов.

Паслеру 43 года, он окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию, в Москве получил второе высшее образование в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. Карьеру начинал в ЗАО "Североуральский завод ЖБИ", вскоре стал гендиректором. На Урале Паслер успел поработать в руководстве сразу нескольких ресурсоснабжающих предприятий, параллельно занимался политикой. С декабря 2011 года по июнь 2012 года являлся депутатом Заксобрания Свердловской области, в 2012 году был назначен председателем правительства региона. Через четыре года покинул пост по собственному желанию и перешел на работу в ПАО "Т Плюс".

Теги
РоссияОренбургская областьПаслер, Денис Владимирович
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