Лавров заявил, что желающих "таскать каштаны из огня" для США и ЕС становится все меньше

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Стран, жертвующих своими национальными интересами в угоду западным странам и "таскающих им каштаны из огня", становится все меньше. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в среду на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, мир уже давно не является американоцентричным или западоцентричным, он уже никогда не будет однополярным. "Жертвовать коренными национальными интересами, таскать, как говорится, каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих все меньше", - констатировал глава МИД.

Лавров указал, что подавляющее большинство государств разделяют принципиальные подходы России, которые отвергают идеологический диктат Запада и геополитические "игры с нулевой суммой".