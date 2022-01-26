Лавров считает, что партнерство РФ и КНР шире, чем традиционный военно-политический альянс

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российско-китайское стратегическое партнерство вышло на более высокий уровень, чем традиционный военно-политический альянс. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Хорошим примером того, как должны развиваться межгосударственные отношения в XXI веке, служит российско-китайское стратегическое партнерство, - сказал он. - По некоторым параметрам оно вышло на более продвинутый уровень, чем даже традиционный военно-политический альянс".