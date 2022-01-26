Песков не видит снижения темпа общения Путина с новым канцлером Германии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кремль не считает, что активность общения президента РФ Владимира Путина с руководством Германии снизилась после вступления в должность нового канцлера ФРГ Олафа Шольца. Как заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, при необходимости прямые контакты будут проводиться.

"Прошло не так много времени [с момента вступления Шольца в должность], безусловно, у господина канцлера есть много внутренних забот, мы видим ажиотаж, который в Западной Европе происходит вокруг Украины и так далее и тому подобное", - заметил представитель Кремля. "Поэтому я бы не сказал, что как-то снизились темпы общения", - отметил Песков.

По его словам, "при необходимости прямые контакты осуществляются и будут продолжать осуществляться".