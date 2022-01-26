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Лавров заявил, что число друзей России в Латинской Америке растет

При этом среди ближайших партнеров глава МИД РФ выделил Кубу, Никарагуа и Венесуэлу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия традиционно сохраняет тесные и добрые отношения со странами Латинской Америки, и в последнее время число дружественных Москве государств в этом регионе только растет. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья. Но в последнее время количество этих друзей увеличивается", - заметил глава МИД.

Так он ответил на вопрос одного из депутатов, не планирует ли Москва и далее наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на фоне ухудшения отношений с США и Западом в целом.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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