Замглавы МИД РФ обсудил с представителем Южной Кореи ситуацию на полуострове

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в среду в ходе телефонного разговора со специальным посланником Республики Корея по вопросам мира и безопасности Но Гю Доком обсудил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове. Подчеркнута важность координации усилий всех вовлеченных государств в интересах скорейшего достижения прогресса в политико-дипломатическом урегулировании проблем субрегиона", - говорится в сообщении.

Во вторник Южная Корея заявила, что КНДР, предположительно, осуществила пуски двух крылатых ракет в направлении Японского моря.

КНДР уже провела с начала года четыре пуска, последний из которых состоялся 17 января. Тогда Комитет начальников штабов Республики Корея заявил, что две ее баллистические ракеты пролетели около 380 км в сторону Японского моря на максимальной высоте 42 км.