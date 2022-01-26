Путин: отсутствие взаимного признания вакцин РФ и ЕС мешает активизации деловых контактов

НОВО-ОГАРЕВО, 26 января. /ТАСС/. Отсутствие взаимного признания вакцин и ковид-сертификатов между РФ и ЕС не способствует активизации деловых контактов и поездок. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями итальянского бизнеса.

"Активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов", - сказал президент РФ.

В этом контексте он упомянул недавнее совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин от коронавируса, проведенное Национальным институтом инфекционных заболеваний в Италии. Путин указал, что по результатам этого исследования "российский препарат "Спутник V" продемонстрировал наибольший титр вирусонейтрализующих антител к штамму "омикрон" и вновь доказал свою высокую эффективность".

Президент отметил, что в онлайн-встрече с итальянским бизнесом участвуют ключевые министры экономического блока правительства РФ, а также руководители ряда крупнейших российских компаний. Он пообещал в ходе дискуссии при необходимости передавать им слово, чтобы итальянские бизнесмены смогли из первых уст услышать оценки российских коллег о перспективах развития российско-итальянских экономических связей.

"Они, естественно, будут иметь в виду все беспокоящие вас проблемы и будут с вами в постоянном контакте, чтобы способствовать вашей дальнейшей успешной работе в России", - резюмировал Путин, обращаясь к участникам встречи.