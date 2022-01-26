В Париже началась встреча политсоветников "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция и Украина) началась в Елисейском дворце, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Париже.

Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Переговоры станут первой очной встречей политсоветников всех четырех стран "нормандского формата" после продлившегося больше года перерыва. Предполагается, что Москва доведет до коллег по "четверке" свои озабоченности по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе.

Некоторые улицы в районе резиденции французского президента перекрыты. Вокруг дежурит полиция, передает корреспондент ТАСС.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.