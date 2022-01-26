Турчак: Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия должна оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Об этом в среду заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - сказал Турчак, заявление которого транслировал канал "Россия-24".

По его словам, "Единая Россия" с огромной тревогой относится к "накачиванию Украины западным летальным оружием". "Это делают практически все ведущие страны НАТО, причем делают это в очень больших масштабах. Представьте себе - только в этом году и только из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину. Ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое", - отметил секретарь генсовета единороссов.

Он добавил, что страны НАТО "сами не отрицают, что занимаются этим". "Более того, под эту сурдинку на Украину в большом количестве прибывают так называемые инструкторы, кадровые военнослужащие НАТО. Среди прочих целей они готовят различные военные подразделения Украины к ведению боевых действий в городских условиях. В это же время количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои - Бандера и Гитлер, а свастика - их уважаемый знак", - заключил Турчак.