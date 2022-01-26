Лавров: РФ не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. РФ не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит, но суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Американцы уже сейчас говорят: "Не надо только никому этот ответ показывать". Если у них будет такое отношение ко всему происходящему, наверное, мы не можем опубликовать американский документ. Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать", - сказал он.

По словам Лаврова, Россия полагает, что США и НАТО сдержат свое обещание предоставить письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. "Ответ ожидаем на этой неделе. Есть основания полагать, что на этот раз нас не подведут и слово свое сдержат", - сказал он.

Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности, заявил Лавров.

"Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам", - сказал глава дипведомства.