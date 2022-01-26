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Лавров: Россия видит, что западные коллеги находятся в военном угаре

РФ видит, что западные коллеги находятся в военном угаре - Лавров.

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Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Лавров: визит главы МИД Британии в Россию может состояться в ближайшие две недели
Российская сторона дала согласие на просьбу о визите в Москву главы британского дипведомства
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