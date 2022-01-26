Лавров заявил, что хочет прояснить позицию стран ОБСЕ по принципу неделимости безопасности

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хотел бы официально обратиться к главам МИД стран ОБСЕ для разъяснения их понимания принципа неделимости безопасности, который заключается в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого.

Министр пояснил, что в двух официальных документах ОБСЕ - Хартии европейской безопасности, принятой в Стамбуле в 1999 году, и в Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году, содержатся два пункта о безопасности. Первый из них гласит, что каждая страна имеет право выбирать и изменять свои союзы для обеспечения своей безопасности, а второй, что ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других. "Мы, в общем-то, отчаялись уже получить какую-то внятную реакцию, но вот этот конкретный вопрос, как они относятся к конкретным, абсолютно недвусмысленным формулировкам, я хочу сделать предметом официального обращения ко всем министрам иностранных дел тех стран, которые подписались под этой формулой", - сказал глава МИД РФ в среду, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

Лавров обратил внимание, что также поднимал данный вопрос на переговорах в Женеве 21 января с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Они говорят, что неделимость безопасности важна и ни одна страна не может быть лишена права выбирать свои военные союзы, - продолжил он. - Мы им говорим, что это написано в первом предложении, а во втором, что ни одна страна не может укреплять безопасность за счет других. То есть первый пункт на практике вы расшифровываете как право вступать в НАТО, а второй пункт, где вы не имеете никакого права укреплять свою безопасность за счет других, как вы объясняете на практике? Во что он воплощается в современной жизни, когда вопрос о расширении НАТО обсуждается? Гробовое молчание".

МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

По итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве, которые состоялись 21 января, Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего Блинкен и Лавров планируют провести еще одну встречу. Лавров на пресс-конференции по итогам встречи отмечал, что считает правильным предать ответ Вашингтона гласности, добавив, что попросит согласия на это у Блинкена.