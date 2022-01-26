ЦИК РФ получил заявки на проведение онлайн-голосования в 2022 году от шести регионов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Центризбирком России на сегодняшний день получил шесть заявок от регионов о желании использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в единый день голосования в 2022 году. Об этом сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев.

"Субъекты, в которых проходят выборы в этом году в законодательные собрания или [дополнительные] выборы депутатов Госдумы, имеют возможность подать заявку на участие в применении ДЭГ. На сегодняшний день мы имеем такие заявки от шести субъектов РФ", - сказал Булаев в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, срок подачи заявок истекает в январе. "Какое количество [регионов] заявится к концу, мне трудно говорить, но, мне кажется, что не больше 10", - отметил зампред ЦИК.