Госдума одобрила работу МИД по обеспечению национальных интересов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума в среду по итогам правительственного часа с министром иностранных дел Сергеем Лавровым приняла постановление, в котором палата выражает одобрение работы МИД по обеспечению национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов РФ.

"Одобрить деятельность Министерства иностранных дел РФ по обеспечению национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации", - говорится в тексте.

Как отметил со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин, "все едины во мнении, несмотря на то, что здесь пять политических фракций присутствует". "У каждой [фракции] свой взгляд, но в этом вопросе мы едины. Деятельность эффективна, министр может рассчитывать всегда на поддержку парламента. Тылы у вас монолитны, здесь нет разных политических мнений и столкновений идеологических платформ", - заверил политик.

"Министерство иностранных дел, наше внешнеполитическое ведомство изящно и эффективно, хотя это бывает очень и очень непросто, проводит внешнеполитическую повестку президента РФ", - указал на заседании глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он поблагодарил руководство МИД "за все более тесное сотрудничество по разным, иногда весьма непростым досье".