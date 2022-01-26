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Госдума одобрила работу МИД по обеспечению национальных интересов

Как отметил со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин, "все едины во мнении, несмотря на то, что здесь пять политических фракций присутствует"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума в среду по итогам правительственного часа с министром иностранных дел Сергеем Лавровым приняла постановление, в котором палата выражает одобрение работы МИД по обеспечению национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов РФ.

"Одобрить деятельность Министерства иностранных дел РФ по обеспечению национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации", - говорится в тексте.

Как отметил со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин, "все едины во мнении, несмотря на то, что здесь пять политических фракций присутствует". "У каждой [фракции] свой взгляд, но в этом вопросе мы едины. Деятельность эффективна, министр может рассчитывать всегда на поддержку парламента. Тылы у вас монолитны, здесь нет разных политических мнений и столкновений идеологических платформ", - заверил политик.

"Министерство иностранных дел, наше внешнеполитическое ведомство изящно и эффективно, хотя это бывает очень и очень непросто, проводит внешнеполитическую повестку президента РФ", - указал на заседании глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он поблагодарил руководство МИД "за все более тесное сотрудничество по разным, иногда весьма непростым досье".

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