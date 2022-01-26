Премьеры России и Казахстана обсудили реализацию совместных проектов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Об этом сообщает в среду пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Мишустин и Смаилов уделили особое внимание совместным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, уточнили в правительстве РФ.