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Премьеры России и Казахстана обсудили реализацию совместных проектов

Михаил Мишустин и Алихан Смаилов также уделили особое внимание совместным мерам по борьбе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Об этом сообщает в среду пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Мишустин и Смаилов уделили особое внимание совместным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, уточнили в правительстве РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияСмаилов, Алихан Асханович
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