Госдума приняла в I чтении законопроект о единых правилах онлайн-голосования

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней. За это решение проголосовали 296 депутатов, 74 выступили против, один воздержался.

Инициатива разработана депутатами-единороссами Дмитрием Вяткиным и Дмитрием Ламейкиным. В пояснительной записке они отмечают, что имеющийся опыт применения ДЭГ на выборах в 2019-2021 годах показывает необходимость введения основных принципов и параметров, "единых для всех выборов и референдумов на территории Российской Федерации".

Поправки предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Согласно законопроекту дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.

ЦИК РФ будет устанавливать требования к сертифицированным государственным информсистемам для онлайн-голосования. Документом предусмотрено обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизации результатов волеизъявления, их шифрование при проведении голосования и последующее расшифрование после его завершения.

Решение о ДЭГ и порядок проведения

Согласно законопроекту решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме РФ будет принимать ЦИК. Если дни голосования на федеральных выборах или на референдуме совпадают с днями голосования на других выборах или референдумах, то решение о проведении ДЭГ ЦИК будет принимать с учетом предложений региональных избиркомов. Таким решением должны быть определены сроки проведения ДЭГ, государственные информационные системы, которые будут использоваться для такого голосования, а также условия, при которых избиратель или участник референдума вправе принять участие в ДЭГ.

Избирательные комиссии субъектов РФ по согласованию с ЦИК смогут принимать решение о проведении ДЭГ на выборах в органы власти своего региона или на референдуме. В случае принятия решения о проведении ДЭГ с использованием региональной государственной информационной системы, которая ранее применялась на федеральных выборах, согласование не требуется, при этом региональный избирком должен сообщить о принятом решении ЦИК.

Законопроект подразумевает, что ЦИК будет устанавливать порядок ДЭГ с использованием федеральных государственных информсистем на федеральных выборах и референдумах, а также при проведении выборов в органы госвласти субъекта РФ, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ. Если при проведении региональных выборов используются региональные госинформсистемы, то порядок проведения ДЭГ утверждается избиркомом соответствующего субъекта РФ.

Участие в ДЭГ

Согласно проекту закона регламент проведения онлайн-голосования должен содержать сроки подачи заявления об участии в ДЭГ и его отзыва, порядок аутентификации и идентификации избирателя или участника референдума при подаче онлайн-заявления об участии в ДЭГ. Кроме того, он должен содержать порядок обеспечения гласности при осуществлении ДЭГ и установлении его итогов, порядок установления итогов ДЭГ и правила его учета при определении результатов выборов или референдума.

Документ устанавливает, что все поданные заявления граждан, желающих участвовать в ДЭГ, проходят проверку и сопоставление с данными регистра избирателей и участников референдума ГАС "Выборы". После формируются списки участников дистанционного электронного голосования. Участник онлайн-голосования исключается из соответствующего списка избирателей и участников референдума.