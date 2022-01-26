РФ рассчитывает, что ЕСПЧ примет во внимание только правовые доводы по крушению рейса MH17

СТРАСБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что ЕСПЧ услышит ее доводы по жалобам Нидерландов и Украины по крушению рейса MH17, российской стороной были представлены убедительные аргументы, заявил журналистам уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов.

"Нами были представлены убедительные позиции, которые должны привести к единственно верному выводу, - о неприемлемости жалоб Украины и Нидерландов. Надеемся, что наши доводы будут услышаны", - сказал Виноградов после заседания суда в среду по жалобам Нидерландов и Украины по MH17.

Он также отметил, что рассчитывает, что ЕСПЧ примет во внимание только правовые доводы по крушению рейса MH17 и отклонит политические заявления Нидерландов и Украины, прозвучавшие на заседании. Представитель РФ выразил надежду, "что судьями будут восприняты именно правовые, юридически весомые доводы, свидетельствующие о неприемлемости жалоб, а все политические выступления, которые сегодня в том числе прозвучали, будут отклонены", - отметил Виноградов.

Неприемлемые жалобы

На заседании в среду уполномоченный РФ в Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов попросил суд в полном объеме отклонить жалобы Украины и Нидерландов против России, касающихся событий на Донбассе. Выступая на заседании по объединенным в одно производство иске Нидерландов, касающегося крушения лайнера "Малайзийских авиалиний" MH17, с двумя жалобами Украины против РФ, поданными в 2014 и 2016 годах по событиям на юго-востоке Украины, представитель РФ привел доводы о том, что "жалобы Украины и Нидерландов должны быть по целому ряду причин отклонены ЕСПЧ для рассмотрения по существу".

Прежде всего он обратил внимание на то, что "события, описываемые в жалобах Украины и Нидерландов, если и имели место, то в Донецкой и Луганской областях Украины, то есть вне территории РФ. Также, по его словам, власти Украины "в очень общих чертах" ссылаются якобы на притеснение представителей любых конфессий, кроме РПЦ, но в материалах нет ни одного утверждения о факте ущемления прав представителей других церквей. "Учитывая вышеизложенное, власти Российской Федерации просят суд отклонить жалобы властей Нидерландов и Украины в полном объеме", - отметил в заключении своего выступления российский уполномоченный в ЕСПЧ.

Поддельные доказательства

Виноградов также заявил, что жалоба Нидерландов по делу о крушении Boeing основана на поддельных доказательствах, а местами лживых утверждениях. "Прежде всего, власти Российской Федерации утверждают о своей непричастности к авиакатастрофе и ни в коей мере не признают своей ответственности за произошедший инцидент. Трагедия с рейсом МН17 произошла в разгар боевых действий гражданской войны на Донбассе. До сих пор ведутся споры - и ни одним расследованием не установлено - относительно того, кто контролировал территорию, над которой был сбит самолет", - подчеркнул Виноградов. Он обратил внимание, что данная территория являлась воздушным пространством Украины, движение в котором регулировалось украинскими авиадиспетчерами.

Представитель РФ также отверг обвинения властей Нидерландов в том, что Россией не проводится эффективное расследование крушения Boeing, которое могло бы установить потерпевших и виновных лиц. Как сообщил Виноградов, Россия направляла запрос в компетентные органы Нидерландов о передаче материалов дела после оглашения Совместной следственной группой имен обвиняемых, трое из которых являются гражданами Российской Федерации, но Нидерланды отказали в его удовлетворении.

Виноградов обратил внимание, что власти Нидерландов вводят ЕСПЧ в заблуждение о том, что "запросы о правовой помощи были полностью или частично оставлены российскими властями без ответа". "К настоящему времени получено 29 запросов Нидерландов о правовой помощи, из них исполнены 28, один запрос находится в настоящее время на исполнении. Ни один запрос Нидерландов о правовой помощи не остался без реакции", - подчеркнул он.

Об исках

В декабре 2020 года ЕСПЧ принял решение объединить иск Нидерландов к РФ по делу MH17 с двумя исками Украины, поданными против России в связи с событиями на востоке Украины.

В июле 2021 года Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины в связи с событиями, последовавшими за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Кроме того, в этой жалобе отмечено, что Украина в полной мере ответственна за гибель в 2014 году пассажирского Boeing.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.