Швыдкой: перекрестный Год знаний могут объявить в ходе визита главы МИД Британии в РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил ТАСС, что о начале перекрестного Года знаний может быть объявлено во время визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.

"Идет подготовка к Году знаний российской и британской стороной. Вчера британская делегация была в Министерстве науки и образования РФ, где тоже подтвердили интерес и подготовку к этому году. Осталось решить ряд технических вопросов. Предполагается, что в ближайшее время состоится визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, и я думаю, что во время этого визита уже можно будет объявлять начало перекрестного Года знаний", - сказал он.

В свою очередь в посольстве Великобритании в Москве отметили, что британская сторона поддерживает инициативу по проведению перекрестного Года знаний. "Мы поддерживаем планы по проведению Года знаний Великобритании и России и работаем над тем, чтобы соответствующие ресурсы были доступны для его успешного проведения. Мы сохраняем приверженность созданию качественных связей между студентами и институтами наших стран", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Ранее планировалось, что о начале перекрестного года объявят в рамках II Форума ректоров вузов двух стран, который начался в среду в стенах Московского государственного университета им М. В. Ломоносова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что рабочая поездка Лиз Трасс в Россию может состояться в ближайшие две недели.