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Булаев: наблюдатели должны иметь возможности для более эффективного контроля за ДЭГ

Зампредседателя Центризбиркома России отметил, что это "непростая задача, но ее нужно будет решать"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Наблюдатели должны иметь возможности для "более спокойного и эффективного наблюдения" за процессом онлайн-голосования. Такое мнение ТАСС в среду высказал зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев после принятия Госдумой в первом чтении законопроекта о единых правилах применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Дискуссия, которая была сегодня в Госдуме, небезынтересная. Есть моменты, связанные с тем, что нужно усилить возможности для наблюдения. Это заслуживает внимательного рассмотрения и, наверное, необходимо найти варианты того, чтобы наблюдатель имел возможность для более спокойного и эффективного наблюдения за процессом ДЭГ", - сказал Булаев.

По его словам, это "непростая задача, но ее нужно будет решать". "Вряд ли нам удастся создать систему для наблюдателей, которая позволит сказать: "Я все вижу". Видеть всего невозможно, тайны голосования никто не отменял", - отметил зампред ЦИК.

Он добавил, что ЦИК изначально поддерживал концепцию законопроекта о единых правилах ДЭГ. "Нам представляется, что эти поправки более четко регулируют процесс применения ДЭГ и более жестко определяют правила участия всех в его организации и проведении. В документе достаточно четко разграничены полномочия между ЦИК и комиссиями субъектов РФ, определены правила применения федеральной государственной информационной системы в интересах проведения ДЭГ, региональных государственных информационных систем. Это важно было сделать для того, чтобы тут не было такой неуправляемой самостийности", - подчеркнул Булаев.

"Мне представляется, что принятый законопроект сподвигнет нас на новые дискуссии, позволит найти более точные, корректные и более оптимальные формулировки", - заключил Булаев.

О законопроекте

Депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин в декабре внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить единые правила проведения ДЭГ для всех регионов и на выборах всех уровней. Согласно документу, онлайн-голосование может проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме РФ будет принимать Центризбирком.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что комиссия на выборах в 2022 году планирует немного расширить применение ДЭГ. По ее словам, выбор регионов для проведения онлайн-голосования будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центризбиркома. На выборах в сентябре 2021 года система ДЭГ применялась в семи регионах РФ - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

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