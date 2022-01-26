Эксперт: подтолкнуть Украину к войне с РФ может не Запад, а желание разрушить "Минск-2"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Подтолкнуть Украину к военному противостоянию с Россией могут не столько заявления и действия западных партнеров, сколько соблазн разрушить минские соглашения. Такое мнение выразил в среду в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Если военные действия начнутся, то они начнутся не из-за Запада, а из-за того, что Украина может податься соблазну окончательно разрушить минские соглашения и начать эскалацию на востоке", - уверен эксперт.

Кортунов отметил, что, если украинские власти пойдут на решение проблемы Донбасса "с помощью военной силы", тогда Москва будет "вынуждена вмешаться". При этом, по мнению аналитика, западные партнеры Киева могут определенным образом провоцировать его на соответствующие шаги. "Но мы помним историю с [бывшим президентом Грузии] Михаилом Саакашвили, когда он понадеялся на поддержку Запада и попытался решить военным способом проблему Южной Осетии. Это привело к прямому конфликту России и Грузии, и последствия для Саакашвили были не те, на которые он рассчитывал, - продолжил собеседник агентства. - Здесь, конечно, важно, чтобы Запад тоже подтвердил свою приверженность минским соглашениям и послал бы четкий сигнал Киеву, что он не поддерживает военную акцию на востоке страны".

"Нормандский фронт"

Эксперт обратил внимание на проходящую в среду в Париже очную встречу политсоветников всех четырех стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция и Украина) в контексте перспектив стабилизации ситуации на юго-востоке Украины и недопущения развития сценария военной эскалации. "Я думаю, что сам факт проведения этой встречи должен приветствоваться, потому что он говорит о том, что все-таки все подписанты минских соглашений возлагают на них какие-то надежды, что это не совсем пропащее дело с их точки зрения, - отметил он. - Но, конечно, надо подождать, какие будут результаты этой встречи, поскольку мы ждем каких-то конкретных подвижек, а не просто очередных деклараций, которые обычно уходят в песок".

По словам Кортунова, со стороны Киева "невыгодно сейчас слишком ситуацию разгонять". "Это же все сказывается на атмосфере в обществе, экономике, кредитном рейтинге и так далее. Если страна находится на пороге войны, то понятно, что с такой страной вряд ли кто-то будет серьезно о чем-то договариваться. Поэтому, конечно, с точки зрения нынешней киевской власти лучше было бы все это пригасить", - добавил собеседник агентства.

Фактор военных поставок

При этом Кортунов не обошел вниманием участившиеся поставки вооружений на Украину. Только во вторник, по сообщению ряда американских СМИ, Киев получил от Вашингтона груз военной помощи, включающий 300 противотанковых комплексов Javelin с боеприпасами к ним. Javelin - не такая уж страшная система, противотанковое оружие, - заметил эксперт в этой связи. - Если же будут поставки каких-то очень современных дронов или крылатых ракет, которые могут дотянуться до Москвы, то это, конечно, будет серьезным дестабилизирующим фактом".

Специалист призвал пристально следить не просто за фактом военно-технического сотрудничества, но и за тем, что в такое взаимодействие входит. "Тогда можно будет сделать вывод, насколько это является или не является дестабилизирующим фактором, воздействующим на всю ситуацию, - уверен собеседник агентства. - Конечно, хотелось бы надеяться, что в ходе переговоров между Россией и западными партнерами будут достигнуты договоренности о какой-то разумной сдержанности, то есть если не о прекращении [их сотрудничества между собой] - это, в общем-то нереальная цель, то о том, чтобы это сотрудничество не включало те элементы, которые явно являются провокационными, вызывающими, с точки зрения Москвы".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине делают заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.