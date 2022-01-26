В Тамбове документы для участия в конкурсе на пост главы города подали четыре кандидата

ТАМБОВ, 26 января. /ТАСС/. Четыре кандидата подали документы для участия в конкурсе на должность главы Тамбова. Их имена пока не раскрываются, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь Тамбовской городской думы Юлия Коняхина.

"Сегодня закончился прием заявок от кандидатов, всего документы подали четыре человека", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что завтра состоится заседание рабочей группы конкурсной комиссии, после которого озвучат имена претендентов, допущенных к конкурсу.

Ранее депутаты гордумы согласовали новую систему управления областным центром, при которой высшим должностным лицом города является председатель думы, а глава администрации - сити-менеджер - назначается по контракту. Подача заявок на конкурс началась 28 декабря.

В октябре 2020 года после отставки предыдущего мэра Наталии Макаревич пост временно исполняющего полномочия главы Тамбова занял Максим Косенков. С тех пор в областном центре уже дважды проходил конкурс на должность главы города, однако по разным причинам его признавали несостоявшимся.