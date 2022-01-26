Слуцкий: делегация РФ отвергает необоснованные антироссийские нападки на сессии ПАСЕ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Делегация России готова к конструктивной работе в рамках январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), но при этом она отвергает любые необоснованные нападки в свой адрес. Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий в ходе дебатов по резолюции о ратификации полномочий российской делегации в ПАСЕ.

На заседании представители стран Прибалтики и Украины допустили ряд антироссийских высказываний. "Необоснованные нападки на нашу страну, не имеющие ничего общего с реальностью, к сожалению, не украшают ту небольшую группу ораторов, которая сейчас пытается злобным образом нападать на Россию в зале заседания ассамблеи", - сказал Слуцкий.

Обращаясь к критикам России, Слуцкий заметил, что они имеют дело "с реальной российской делегацией", а не с российскими танками, которые якобы находятся у границы РФ с Украиной. "Нет никакой дислокации российских вооружений вблизи границы России с Украиной. Это агитационный прием", - сказал он.

"Российская Федерация решительно отвергает те необоснованные нападки, которые звучали сегодня в ходе дискуссии. Мы готовы к конструктивной работе", - подчеркнул парламентарий.

В понедельник группа депутатов в ходе зимней сессии ПАСЕ по инициативе парламентариев от Литвы и Украины предложила не признавать полномочия российской делегации в организации. В процессе утверждения повестки было решено подготовить соответствующий доклад и обсудить его во второй половине дня в среду перед дебатами по резолюции о якобы имевшем место отравлении блогера Алексея Навального. Украинский депутат Алексей Гончаренко призывал провести голосование по полномочиям делегации РФ после дебатов о Навальном, которые планировались до конца рабочего дня, однако большинство участников заседания отклонило данное предложение.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что парламентарии из РФ откажутся от дальнейшей работы на сессии в случае любого ущемления их прав. В то же время он выразил надежду на "здравый смысл европейских коллег", а также на то, что они "не пойдут на поводу у провокаторов". В свою очередь Слуцкий отметил, что после возвращения России в 2019 году в ПАСЕ это уже третья попытка оспорить полномочия ее делегации.