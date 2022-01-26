Посол РФ заявил, что США хотят вынудить его покинуть страну из-за разногласий по визам

"Сегодня в нашем посольстве очень горькое мероприятие. Наши товарищи были вынуждены по требованию американцев уехать раньше того срока, на который они приезжали сюда. Еще в сентябре нас пригласили в Госдепартамент и дали список из 55 человек. Часть из них - 27 человек - должны были уехать и уезжают к 30 января, и 28 человек уезжают к 30 июня. О том, что их высылают, <...> не было сказано. Но было сказано, что, если эти люди не уедут, то на следующий день [после установленного срока] они лишаются дипломатических привилегий и могут быть арестованы", - рассказал Антонов.

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Еще одна группа сотрудников российского посольства вместе с членами семей в среду покидает США из-за ограничения американской стороной сроков командировок представителей российской дипмиссии тремя годами. Об этом заявил в среду журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что в этих условиях российская сторона не может рассматривать действия США никак иначе, кроме как "высылку <...>, недружественный, враждебный шаг против" РФ.

"Первая высылка была - 24 человека <...> в прошлом сентябре. Приехали [вместо них] <...> десять человек. Половина. <...> Потому что они (власти США - прим. ТАСС) не дают же визы", - добавил российский посол, отвечая на вопрос о том, удается ли восполнить подобные кадровые потери.

Как отметил Антонов, в направлении нормализации работы дипломатических представительств "ничего сделано не было, ничего не происходит". "В общей сложности <...> за время моего нахождения здесь <...> более 120 дипломатов и сотрудников [посольства] были выдворены из США. А вместе с семьями - это около 300 человек. Это за четыре года. Самое страшное, что я не вижу чтобы эта негативная тенденция <...> как-то изменила бы свою направленность", - подчеркнул посол РФ.

Присутствие РФ в США

Американская администрация сегодня делает все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в США.

"Сегодня американцы делают все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в Соединенных Штатах Америки. У нас незакрытые генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке, но в действительности они работать не могут, там нет дипломатов, там нет сотрудников", - подчеркнул он.

Глава дипмиссии отметил, что "консульский отдел посольства вынужден взять на себя большую часть всей работы, для того чтобы обеспечивать консульскими услугами российских граждан и иностранцев". Антонов добавил, что "в первый раз, когда американцы выдворили 24 дипломата", Госдепартамент выдал визы лишь половине тех, кто должен был их заменить.

Отъезд посла

Госдепартамент заявил российским дипломатам, что посол РФ будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России, сообщил Антонов.

"Никаких подвижек ни в отношении дипсобственности, ни в отношении выдачи виз, ни развития отношений не происходит. Поэтому, строго говоря, я вижу лишь тенденцию к ухудшению. Более того, скажу вам, что на последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве", - сказал посол.

"Мы выходили на Госдеп и выходим регулярно раз в две недели. Более 400 или 500 нот было уже направлено в Госдепартамент с просьбой дать возможность посетить наши объекты. Все обещания так и остаются на словах, ничего конкретного не делается. Американцы не готовы выполнить даже эту минимальную просьбу российской стороны, с тем чтобы посетить захваченную российскую дипломатическую собственность", - добавил он.

Антонов подчеркнул: "Все, что происходит в последние месяцы на этом направлении, лишь свидетельствует об ужесточении линии Соединенных Штатов Америки в отношении нашего присутствия".

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран.

Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками. В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту в 455 дипломатов за счет сотрудников из США.

В 2017 году власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).

В конце ноября прошлого года посол сообщал, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января, еще столько же работников диппредставительства РФ уедут из страны 30 июня следующего года.