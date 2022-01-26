Глава Торжка ушел с поста из-за ситуации с необеспечением жителей лекарствами

ТАСС, 26 января. Глава Торжка в Тверской области Юрий Гурин сложил полномочия в связи с ситуацией, сложившейся в городе с обеспечением жителей лекарствами определенной группы по медицинским показаниям, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства региона.

"На заседании правительства Тверской области была затронута ситуация в Торжке, в том числе вопрос отпуска психотропных и наркотических препаратов жителям города, нуждающимся в таких лекарствах по медицинским показаниям. Несмотря на высокую социальную значимость для населения эффективных мер для решения этого вопроса и некоторых других задач в социальной сфере администрацией города предпринято не было. В связи с этим глава города Юрий Гурин 26 января сложил свои полномочия", - сказали в пресс-службе. Гурин возглавлял администрацию Торжка с 2020 года.

Губернатор региона Игорь Руденя поддержал решение об отставке главы Торжка, отметив, что город должен активно развиваться. Кроме того, губернатор дал поручения министерству здравоохранения региона по нормализации ситуации с лекарственным обеспечением в Торжке. В феврале 2022 года планируется провести мероприятия по лицензированию муниципальной аптеки, где жителям города по медицинским показаниям будут отпускать психотропные и наркотические препараты. До получения лицензии необходимые препараты будут доставлять под контролем регионального Минздрава из Твери.