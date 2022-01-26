Зампостпреда РФ при ООН объяснил причину угроз о возможных санкциях против Путина

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Заявления Соединенных Штатов о возможности введения санкций против президента РФ Владимира Путина делаются для "внутреннего потребления" и демонстрации перед своими союзниками. Об этом в среду заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"США в последнее время наговорили столько всего, что еще разгребать и разгребать. Поэтому я бы не стал ко всему относиться столь серьезно. Это больше для внутреннего потребления, для того, чтобы показать, какие они крутые, своим союзникам. Что они могут за себя постоять и за них постоять", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".