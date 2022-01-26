Постпред РФ при ЕС призвал не преувеличивать масштаб возможных антироссийских санкций

МОСКВА 26 января. /ТАСС/. Масштаб возможных антироссийских санкций со стороны Запада не стоит преувеличивать, заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"Я бы тоже не преувеличивал, тем более заранее, тех мер, которые будут. Можно предположить их охват, но гадать, я думаю, не входит в наши привычки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, в плане санкций терминология Запада "сползает на уровень Саддама Хусейна, говорящего о "матери всех битв и матери всех бомб". При этом, Чижов добавил, что наиболее здравомыслящая часть западного общества признает неэффективность санкций против Москвы.

"Наиболее здравомыслящая часть западного и общественного мнения, и политической элиты убедились, что санкции не особенно действуют, не достигают цели и ставят в достаточно сложное положение их инициаторов", - заявил он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.