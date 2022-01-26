Посол РФ: у ФРГ недостаточно влияния, чтобы заставить Киев выполнять минские соглашения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. У Берлина нет достаточного уровня стремления, а также влияния на Киев, чтобы побудить украинские власти к реализации минских соглашений. Об этом заявил в среду посол России в Берлине Сергей Нечаев в эфире телеканала "Россия-24".

Глава российского диппредставительства подчеркнул, что Москва указывает на необходимость полного выполнения украинскими властями минского комплекса мер и настаивает на том, чтобы коллеги по "нормандскому формату" "оказывали большее влияние на Киев" в вопросе соответствующих договоренностей, которые "имеют обязывающий характер, благословлены или скреплены резолюцией Совета Безопасности ООН".

"Но пока с таким влиянием на Киев наши немецкие коллеги, мягко говоря, не торопятся, - подчеркнул посол. - Видимо, влияния не хватает, да и не очень-то такое ярко выраженное желание присутствует, потому что в целом Германия занимает проукраинские позиции".

По словам Нечаева, это касается темы Крыма, непризнанных республик ЛНР и ДНР, и того факта, что "Россию они трактуют как сторону конфликта". "Что мы, разумеется, категорически не приемлем и что не соответствуют действительности, - продолжил он. - В минских соглашениях есть четкая формулировка, что регулировать вопросы должны Киев - с одной стороны, и Донецк и Луганск - с другой. На этот счет у нас имеются определенные расхождения".