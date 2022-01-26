МИД РФ: ответ НАТО о гарантиях безопасности был передан послу России в Брюсселе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ответ Североатлантического альянса о гарантиях безопасности был передан послу России в Брюсселе Александру Токовинину. Об этом сообщили в среду ТАСС в МИД РФ.

"Ответ от НАТО передали российскому послу в Брюсселе", - указали в дипведомстве.

Ранее в среду посол США в Москве Джон Салливан передал на встрече с замглавы МИД РФ Александром Грушко письменный ответ Вашингтона на российский проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, заявил, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит. При этом он отметил, что суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.