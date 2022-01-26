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РФ запросила заседание СБ ООН 27 января по ситуации на северо-востоке Сирии из-за атак ИГ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что Россия обеспокоена сообщениями о недавних атаках ИГ в Сирии

ООН, 26 января. /ТАСС/. Россия запросила проведение 27 января в Совете Безопасности ООН отдельного брифинга по ситуации на северо-востоке Сирии из-за недавних атак террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом заявил в среду журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о недавних атаках "Исламского государства" на северо-востоке Сирии и в целом ситуацией с безопасностью в этой части страны. Мы хотели бы запросить отдельный брифинг СБ ООН в связи с последним развитием событий", - сказал он.

Как сообщил в среду замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, четыре теракта были зафиксированы в Заевфратье в Сирии за сутки, в результате погибли два мирных жителя и четыре представителя курдских формирований.

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