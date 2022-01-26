Слуцкий: "мяч" в вопросе гарантий безопасности все еще на поле Запада

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ответы США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности еще нужно изучить, но, судя по имеющимся заявлениям, озабоченности РФ учтены не были, мяч остается на поле Запада. Такое мнение в среду выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Отказ от уступок и набор идей для диалога. Запад ответил на предложения РФ по безопасности

"США и НАТО затеяли опасный пинг-понг, заявляя, что мяч теперь на российской стороне. Мяч так и остался на поле Запада", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, "ответы Вашингтона и Брюсселя предстоит еще изучить, но, судя по высказываниям генсека Альянса и госсекретаря США, озабоченности России в сфере безопасности не учтены".

Как считает глава комитета, "чтобы очевидно все-таки "замотать" российские инициативы, коллективный Запад раскаляет до крайности конфронтационную риторику, продолжая поддерживать миф о российской агрессии и планах "вторжения" на Украину". "Это крайне деструктивная тенденция для европейской безопасности", - заключил Слуцкий.

Ранее в среду посол США в Москве Джон Салливан передал на встрече с замглавы МИД РФ Александром Грушко письменный ответ Вашингтона на российский проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.