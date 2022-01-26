Козак не стал комментировать инициативу о поставках оружия в ЛНР и ДНР

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак не стал комментировать озвученную секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком инициативу о поставках оружия в Донецкую и Луганскую народные республики.

"Это сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров. Я это услышал только после окончания, поэтому ничего не могу прокомментировать", - сказал он в среду по итогам встречи политических советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция).

Ранее Турчак заявил, что Москва должна оказать ДНР и ЛНР помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Позднее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству РФ с соответствующей просьбой.

Замруководителя Администрации российского президента отметил, что в России удалось купировать очень много различных инициатив по этому вопросу и добавил, что "не знает, чем руководствовался господин Турчак".

Непринятие вооружения сторон

Козак подчеркнул, что после заключения минских соглашений дискуссии о поддержке какой-то из сторон украинского конфликта лишены смысла, более того, есть попытки с помощью таких дискуссий выставить Россию стороной конфликта.

"Очень много дискуссий относительно того, что Россия поддерживает сепаратистов. И через эту логику пытаются сделать Россию стороной конфликта по минским соглашениям. После заключения минских соглашений дискуссии на тему, кто кого поддерживает, лишены всякого практического смысла", - заявил он.

Замруководителя Администрации президента РФ также сказал, что логика, согласно которой только одну сторону кризиса на Донбассе можно поддерживать и вооружать, противоречит минским соглашениям, назвав подобный принцип "военным удушением одной стороны конфликта другой". "Необходимо руководствоваться исключительно достигнутыми договоренностями и урегулировать конфликт в соответствии с этими договоренностями", - заключил Козак.