Козак заявил, что стороны конфликта в Донбассе должны безусловно соблюдать перемирие

ПАРИЖ 26 января. /ТАСС/. Участники встречи "нормандской четверки" договорились, что перемирие в Донбассе должно безусловно соблюдаться сторонами конфликта: Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском - с другой. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция).

"Договорились, что независимо от разночтений по минским соглашениям, которые есть между Украиной и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно, и то соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно выполняться обоими участниками этого соглашения", - сказал он.

"Еще раз подчеркиваю: обязанность по выполнению этих соглашений лежит на Вооруженных силах Украины и вооруженных формированиях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как записано в минских соглашениях", - добавил Козак.

По словам замглавы администрации президента РФ, на встрече состоялся непростой, но откровенный разговор по инвентаризации всех проблем, связанных с реализацией минских соглашений.

Переговоры политических советников лидеров нормандского формата завершились в Париже в среду. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов. Предыдущая встреча, которая прошла 6 января в Москве, но без участия представителя Украины, продлилась около 4,5 часа.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.