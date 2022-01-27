Козак: Украина должна осознать необходимость выполнения минских соглашений без давления

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Украина должна сама осознать необходимость выполнения минских соглашений, оказывать давление на нее бессмысленно. Об этом заявил в среду заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция).

"Бессмысленно оказывать давление. Украина должна сама осознать, что им нужно урегулировать конфликт, завершить эту братоубийственную войну, нужно выполнить минские соглашения последовательно, без виляний, интерпретаций, изъятий и выборочного выполнения этих соглашений", - сказал он.

По словам Козака, вооружение западными странами украинских военных не имеет никакого отношения к вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины. "Необходимо завершить конфликт, чтобы эти вооружения, которые используются одной и другой стороной, не использовались в этой братоубийственной войне", - отметил замглавы администрации президента РФ.

Переговоры политических советников лидеров нормандского формата завершились в Париже в среду. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов. Предыдущая встреча, которая прошла 6 января в Москве, но без участия представителя Украины, продлилась около 4,5 часа.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.