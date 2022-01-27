Козак: РФ продолжают навязывать статус стороны конфликта в Донбассе

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Россия продолжает рассматриваться некоторыми странами как сторона конфликта в Донбассе, но Москве не могут объяснить, какие обязательства она должна тогда на себя взять в рамках Минских соглашений. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция).

"Нам по-прежнему предлагают взять на себя какие-то обязательства по выполнению Минских соглашений Россией. 17 сентября закончились инициативы, которые как из рога изобилия фонтанировали от Украины, их поддерживали Германия и Франция, по поводу созыва саммита нормандского формата на высшем уровне. Закончились потому, что когда мы предложили: "Ну, хорошо, вы считаете, что Россия - сторона конфликта, запишите, но сразу же перечислите обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, которые должна выполнить Россия". Знаете, какой был ответ? "Мы не знаем, какие это могут быть обязательства. Пусть Россия сама придумает себе обязательства", - сказал Козак.

Вопрос обвинений в адрес России, связанных с якобы ее планами по развертыванию военных действий в отношении Украины, не обсуждался на встрече политических советников "нормандской четверки". Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция).

"В нормандском формате этот вопрос просто не обсуждался, - ответил он на вопрос ТАСС. - Изначально мы разъяснили коллегам из нормандского формата, что урегулирование внутриукраинского конфликта на юго-востоке Украины, в соответствии с Минскими соглашениями, и снятие напряженности вокруг Украины, связанной с продвижением Североатлантического союза на восток, - это другие переговоры, они не связаны друг с другом".