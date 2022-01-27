Козак: Украина изобретает уловки, чтобы не выполнять обязательства о прекращении огня

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Украина изобретает всякого рода уловки, чтобы не выполнять обязательства по Минским соглашениям, даже в вопросе механизма прекращения огня. Об этом заявил в среду журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция).

"Украина изобретает всякого рода уловки для того, чтобы уклоняться от выполнения своих обязательств даже по этому вопросу [механизма прекращения огня], который ни с чем не связан, просто нужно прекратить стрелять", - сказал он.