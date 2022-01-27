{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Козак: в Париже не обсуждали участие Франции и ФРГ в контроле прекращения огня в Донбассе

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Вопрос привлечения Франции и Германии к работе механизма контроля прекращения огня в Донбассе не обсуждался на встрече политических советников лидеров нормандского формата в Париже. Об этом заявил в среду журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи.

"Практически не обсуждалось. Все сразу понимают, что это какие-то фантастические предложения вместо механизма оперативного реагирования на нарушения с целью предотвращения эскалации, перестрелок, обстрелов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Козак, заявил, что вопрос саммита "нормандской четверки" на встрече в Париже не обсуждался
Саммит уже никем с 17 сентября 2021 года не инициируется, поскольку существуют неразрешимые противоречия, отметил заместитель руководителя администрации президента РФ
Читать полностью