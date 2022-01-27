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Кризис на Украине

Глава Крыма поддержал инициативу о поставках оружия ДНР и ЛНР

Сергей Аксенов отметил необходимость защитить народ Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил в поддержку инициативы "Единой России" о поставках отдельных видов вооружений Донецкой и Луганской народным республикам.

"Полностью поддерживаю инициативу партии "Единая Россия" о необходимости поставок вооружений ДНР и ЛНР", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма отметил необходимость "защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям". "Россия своих не бросает", - добавил он.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Позже лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству РФ с соответствующей просьбой.

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