Грызлов: Украина демонстрирует нескрываемый саботаж минского переговорного процесса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Украина в очередной раз заблокировала согласование дорожной карты, предложенной Донбассом. Об этом по итогам работы Контактной группы по урегулированию на востоке Украины заявил полпред РФ Борис Грызлов.

"В ходе заседания Контактной группы и накануне в рабочих группах украинская сторона в очередной раз не предоставила свою позицию по проекту дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, внесенному Донецком и Луганском в октябре 2020 года, игнорируя их предложения и не допуская диалога Киева и Донбасса по политическому урегулированию, предусмотренного Минскими соглашениями", - сказал Грызлов.

Украина нарушает условия перемирия в Донбассе, заявил Грызлов.

Украина нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, заявил Грызлов.