Козак, заявил, что вопрос саммита "нормандской четверки" на встрече в Париже не обсуждался

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Наличие противоречий по выполнению минских соглашений препятствует созыву саммита в "нормандском формате", и на состоявшейся в среду в Париже встрече политических советников данный вопрос не обсуждался. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция).

"Что касается саммита лидеров "нормандского формата", вопрос сегодня не обсуждался, и он в принципе уже никем с 17 сентября 2021 года не инициируется, поскольку существуют неразрешимые противоречия в нормандском формате по поводу минских соглашений", - отметил он.

По словам Козака, в ходе нынешней встречи состоялся диалог относительно поиска развязок по преодолению упомянутых противоречий, что необходимо для выполнения решений предыдущего саммита нормандского формата. "Эти решения носят всеобъемлющий характер и касаются практически полного выполнения Минских соглашений и завершения конфликта, но пока они не были выполнены ни на йоту, - пояснил он. - Сделали лишь полшага: обменяли, по-моему, 20 человек [из числа] удерживаемых лиц, и больше ничего, все зашло в тупик из-за неконструктивной позиции, прежде всего, украинской стороны".

"Как только будут выполнены решения предыдущего саммита, все согласны, что можно будет собраться на следующий саммит, как это было предусмотрено итогами предыдущего, - отметил представитель РФ. - Этот саммит должен состояться после того, как будут согласованы все правовые аспекты особого статуса Донбасса в постконфликтной Украине. Это ключевой вопрос. Когда будет определен этот постконфликтный статус, следующая встреча должна состояться для обсуждения вопросов организации выборов в органы местного самоуправления в Донбассе в соответствии с тем статусом, который будет согласован предварительно в Контактной группе".

Козак сообщил также, что предстоящая через две недели в Берлине очередная встреча "нормандской четверки" вновь пройдет на уровне политических советников. "В таком формате мы традиционно встречаемся с августа 2020 года", - добавил он.