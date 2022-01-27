Медведев заявил, что в НАТО не сдержали обещания о непродвижении на восток

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс не сдержал предыдущих обещаний о непродвижении на восток и сейчас придвинулся прямо к границам России, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

"Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали. Говорят: "Мы ничего не подписывали". Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому", - сказал Медведев.

"Обещали не продвигаться, допустим, на территорию бывшего Советского Союза? Обещали. В разговорах, приватно, так-сяк. Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы", - подчеркнул зампред СБ.

Отвечая на вопрос о том, если ли у России контраргументы для США и НАТО, на которые им нечего будет ответить, Медведев указал, что "дело не в контраргументах, конечно, а в том, что, к сожалению, мы практически исчерпали границы отступления". "Знаете, как принято говорить, "отступать некуда, позади Москва". В данном случае и по гарантии безопасности", - добавил он.

О документах РФ по гарантиям безопасности

Документы РФ по гарантиям безопасности, переданные США и НАТО, не жесткие, но очень конкретные и определенные, заявил Медведев.

"Вот эти красные линии, о которых сказал президент страны, уже совсем-совсем рядом. С этим и связаны документы, которые были переданы по гарантиям безопасности. Они не жесткие, они просто очень конкретные, очень определенные, и они фиксируют наши озабоченности", - сказал Медведев.

"И дело даже не в том, что речь, например, идет об Украине, или о какой-то другой стране может пойти речь, а в том, что это реальная угроза национальной безопасности нашей страны", - продолжил он.

Как отметил зампред Совбеза, если, например, Украина вступит в НАТО, то прямо на границе с Российской Федерацией появятся новая военная база и новые виды ударных вооружений. "В этом смысле речь идет о том, что мы попадаем в очень сложное геополитическое положение, мы же не можем этого не учитывать. С этим и связаны документы, которые были сформулированы и переданы американцам", - указал заместитель председателя СБ РФ.

О возможности урегулирования ситуации

Переговоры по гарантиям безопасности - единственная возможность урегулирования ситуации, считает зампред Совбеза.

"Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом", - отметил Медведев.

В этой связи он подчеркнул, что "здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность - это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны".

По оценке зампреда СБ РФ, такого рода события как война были бы ужасными. При этом, добавил он, существует масса людей, которые зарабатывают, спекулируют на нагнетании обстановки. "Кто-то по недомыслию, а кто-то - проводя определенную политическую линию", - указал Медведев.

О размещении на Украине сил НАТО и вооружений стран Запада

Россия выступает против размещения на Украине не только сил НАТО, но и вооружений отдельных стран Запада, заявил Медведев.

"Дело даже не в том, чтобы, допустим, гарантироваться от непродвижения НАТО, хотя это очень важно. А дело в том, чтобы были даны гарантии безопасности, на мой взгляд, другого порядка", - сказал Медведев.

По его словам, можно и на основании двусторонних соглашений поставить ударные виды вооружений, ракеты на территории Украины или какой-либо другой страны. "И сказать: "Нет-нет, мы - это не НАТО, это, допустим, договоренность между Соединенными Штатами и Украиной, Великобританией и Украиной, поэтому к НАТО это не имеет отношения, это наши двусторонние отношения". Но для нас это то же самое", - подчеркнул зампред СБ РФ.

Он заметил, что "можно же вообще Украину в НАТО не приглашать". "Более того, на ухо нам периодически нашептывают, что Украина в НАТО в ближайшие годы и вообще не вступит. Но вопрос не в этом", - считает Медведев.

Он добавил, что в России понимают, каким образом принимаются решения такого порядка. "Все равно это будет, по сути, под эгидой НАТО, а решения в НАТО принимаются при использовании контрольного пакета Соединенных Штатов Америки. В значительной степени по их указанию", - указал заместитель председателя Совета безопасности.

Он пояснил, что в этом смысле обсуждаемые гарантии безопасности направлены на то, чтобы устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент. Подготовленные РФ предложения носят предельно конкретный характер и "должны быть так или иначе закреплены в каком-то документе, который должен носить обязательный характер", сказал Медведев. "Мы понимаем, что и обязательный документ не является гарантией, была масса случаев в истории, когда договоры разрушались, начинались, к сожалению, войны и так далее. Но это все-таки серьезная юридическая база. С этим связан такой подход, мне кажется", - резюмировал он.

О гарантиях безопасности

Возможный отказ США предоставить четкие гарантии безопасности РФ осложнит общую ситуацию, заявил Медведев.

"Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у России планы на случай, если США откажутся предоставлять такие гарантии.

При этом, добавил Медведев, "такие планы никогда не раскрываются". Соответствующие решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий страны, указал зампред СБ РФ.

О заявлениях о возможности ядерной войны

Заместитель председателя Совета безопасности назвал печальными и очень опасными необдуманные заявления о возможности ядерной войны.

Он рассказал, что ранее прочитал высказывания одного из американских сенаторов о том, что тот не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и США.

"Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется. Просто когда это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке Сенат - это серьезная очень структура, это очень печально", - считает Медведев.

По его мнению, даже в советские времена "никогда наши партнеры из Америки и других стран не говорили о том, что неплохо бы там развязать ядерный конфликт", потому что Карибский кризис научил всех тому, что это катастрофа и конец существования человеческой цивилизации.

"Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это - маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно", - резюмировал зампред Совбеза.​​​​