Медведев надеется на развитие контактов РФ и США в борьбе с хакерами, как в случае с REvil

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Россия и США стали активнее сотрудничать в борьбе с киберпреступностью, примером чему служит арест подозреваемых в причастности к хакерской группировке REvil. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых агентство ТАСС. Полный текст интервью Медведева будет опубликован 28 января.

Он назвал ситуацию с задержанием участников REvil позитивным примером, отметив, что взаимодействие РФ и США в области кибербезопасности "сейчас стало гораздо более активным".

"Будем надеяться, что количество таких примеров будет увеличиваться" - сказал Медведев.

О пользе сотрудничества

Зампред СБ РФ рассказал, что США в сфере кибербезопасности, в отличие от многих других направлений, "активно просят о сотрудничестве, делятся определенной информацией, потому что без этого никак". "И все эти случаи, все эти операции, которые проводились, - это, по сути, совместные операции", - заметил Медведев.

"Это, может быть, одна из немногих сфер, где, несмотря на очень проблемные отношения с Соединенными Штатами, у нас сейчас активизировалось сотрудничество. И оно приносит плоды, потому что это в интересах всех", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что в Москве согласны с позицией Вашингтона, что "с киберпреступностью нужно бороться коллективно, потому что она носит транснациональный характер". "Неважно, какие граждане участвуют, где они находятся и так далее, потому что мы понимаем, как это все устроено", - пояснил зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что киберпреступность несет реальные и очень большие угрозы, которые касаются огромного количества людей. В частности, когда речь идет о хищении информации, связанной с кредитными картами. По словам Медведева, если в этой сфере государства не будут делиться данными и проводить совместные операции, "то будут страдать граждане во всех странах, то есть деньги будут похищать в любой стране".

По его словам, есть и другие примеры сотрудничества, в том числе и по линии аппаратов советов безопасности двух стран. "И я надеюсь, что оно будет развиваться. Главное, чтобы наши партнеры понимали, действительно, ценность этого сотрудничества и отвечали взаимностью", - добавил Медведев, отметив, что в ином случае "можно друг другу сильно навредить, но пользы от этого никакой в целом не будет".

На вопрос, ожидает ли российская сторона, что американцы в ответ на задержание хакеров тоже пойдут навстречу РФ, как минимум в сфере кибербезопасности, Медведев ответил: "Хочется на это рассчитывать, скажем прямо".

Арест хакеров

Ранее в январе Тверской суд Москвы арестовал 10 человек, подозреваемых в причастности к группировке REvil. Все фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).