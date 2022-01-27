Медведев надеется на развитие контактов РФ и США в борьбе с хакерами, как в случае с REvil

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Россия и США стали активнее сотрудничать в борьбе с киберпреступностью, примером чему служит арест подозреваемых в причастности к хакерской группировке REvil. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых агентство ТАСС. Полный текст интервью Медведева будет опубликован 28 января.
Он назвал ситуацию с задержанием участников REvil позитивным примером, отметив, что взаимодействие РФ и США в области кибербезопасности "сейчас стало гораздо более активным".
"Будем надеяться, что количество таких примеров будет увеличиваться" - сказал Медведев.
О пользе сотрудничества
Зампред СБ РФ рассказал, что США в сфере кибербезопасности, в отличие от многих других направлений, "активно просят о сотрудничестве, делятся определенной информацией, потому что без этого никак". "И все эти случаи, все эти операции, которые проводились, - это, по сути, совместные операции", - заметил Медведев.
"Это, может быть, одна из немногих сфер, где, несмотря на очень проблемные отношения с Соединенными Штатами, у нас сейчас активизировалось сотрудничество. И оно приносит плоды, потому что это в интересах всех", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что в Москве согласны с позицией Вашингтона, что "с киберпреступностью нужно бороться коллективно, потому что она носит транснациональный характер". "Неважно, какие граждане участвуют, где они находятся и так далее, потому что мы понимаем, как это все устроено", - пояснил зампред Совбеза.
Он подчеркнул, что киберпреступность несет реальные и очень большие угрозы, которые касаются огромного количества людей. В частности, когда речь идет о хищении информации, связанной с кредитными картами. По словам Медведева, если в этой сфере государства не будут делиться данными и проводить совместные операции, "то будут страдать граждане во всех странах, то есть деньги будут похищать в любой стране".
По его словам, есть и другие примеры сотрудничества, в том числе и по линии аппаратов советов безопасности двух стран. "И я надеюсь, что оно будет развиваться. Главное, чтобы наши партнеры понимали, действительно, ценность этого сотрудничества и отвечали взаимностью", - добавил Медведев, отметив, что в ином случае "можно друг другу сильно навредить, но пользы от этого никакой в целом не будет".
На вопрос, ожидает ли российская сторона, что американцы в ответ на задержание хакеров тоже пойдут навстречу РФ, как минимум в сфере кибербезопасности, Медведев ответил: "Хочется на это рассчитывать, скажем прямо".
Арест хакеров
Ранее в январе Тверской суд Москвы арестовал 10 человек, подозреваемых в причастности к группировке REvil. Все фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По данным Центра общественных связей ФСБ России, во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях была пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества REvil. В ЦОС подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США.
Группировка REvil считается одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса. По 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также компьютерную технику, криптокошельки, 20 автомобилей премиум-класса.
Хакерские атаки на ЦИК РФ
Как отметил Медведев, Вашингтон пока ничего определенного не ответил на информацию российской стороны о том, что половина хакерских атак на Центризбирком РФ во время выборов в Госдуму в 2021 году шла из США.
"Мы недавно столкнулись, несмотря на договоренности на эту тему, с атаками, которые проводились на серверы Центральной избирательной комиссии в период выборов в Государственную думу. И мы об этом открыто сказали, что приблизительно 50% этих атак шли через Соединенные Штаты Америки", - сказал Медведев. Он признал, что источник атак сложно отслеживать, потому что существуют разные способы все это запутать, "но тем не менее объективные данные такие".
"Они пока нам, кстати, на эту тему ничего определенного так и не ответили", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.