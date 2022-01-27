Медведев: отношения России и Китая помогают сбалансировать международную обстановку

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Россия и Китай не имеют военного союза, что не исключает военно-технического сотрудничества двух стран. При этом стратегические отношения РФ и КНР служат балансом в международных отношениях, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

"У нас нет никакого военного союза с Китайской Народной Республикой, и к этому никто не стремится. Но в то же время об этом постоянно говорят и все время наблюдают за нашими отношениями", - констатировал зампред СБ. По его мнению, "значит, это уже влияет в качестве балансира на международную расстановку сил, на полюса, которые формируются в международных отношениях".

При этом Медведев подчеркнул, что отсутствие военного союза РФ и КНР "не исключает, конечно, и кооперации в различных сферах: и в военно-технической сфере, и проведения различных учений".

"У нас действительно стратегические отношения, очень добрые отношения, фундаментальные отношения. Отношения, которые носят взаимовыгодный характер. Но никто не ищет военных союзов, и это тоже неоднократно подчеркивалось", - отметил заместитель председателя СБ. "Но сам факт наших отношений с Китайской Народной Республикой является очень важным фактором международных отношений. Посмотрите, наши друзья за океаном и в Европе тоже постоянно говорят: вот русские с китайцами, вот русские с китайцами", - привел пример Медведев.

Он выразил уверенность, что "между Россией и Китаем существует продвинутое стратегическое партнерство", которое "абсолютно устраивает" стороны. Медведев также обратил внимание на то, что сейчас отношения Москвы и Пекина "находятся на самой высшей точке за всю историю отношений".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в пятницу, 28 января.