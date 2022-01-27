Медведев не видит необходимости в пересмотре ядерной доктрины России

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Пересматривать ядерную доктрину России не следует, так как документ позволяет решать самые разные задачи. Об этом в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

Не допускать войн между собой и гонки вооружений. О чем условилась ядерная "пятерка"

"Что же касается пересмотра ядерной доктрины. Мне кажется, в этом нет никакой необходимости", - сказал он. Медведев пояснил, что в документе зафиксированы все необходимые моменты.

"У нас есть право на ответ с использованием стратегических ядерных сил нашей страны в случае, если по нашей стране или нашим союзникам нанесен ядерный удар или удар с использованием оружия массового поражения, или если нашей стране угрожает иная опасность, которая направлена просто на ее существование, то есть, иными словами, которая грозит существованию самого государства. Это всеобъемлющая формула, которая позволяет решать самые разные задачи", - уверен зампред СБ.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Подписанный документ заменяет аналогичный, принятый 10 лет назад и действовавший до 2020 года. Новый нормативный акт подтверждает, что политика Москвы в этой области носит оборонительный характер, один из главных принципов - соблюдение международных обязательств в области контроля над вооружениями.

Полная версия интервью будет опубликована 28 января.