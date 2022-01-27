Медведев: разговоры о базах РФ в Латинской Америке провоцируют напряженность в мире

"Я считаю не очень правильным сейчас вообще на эту тему [возможности появления военных баз РФ на Кубе и в Венесуэле] рассуждать, потому что это, как правило, сразу же создает очень значительную напряженность в экономической сфере как минимум", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

Он подчеркнул, что открытие военных баз в других государствах "зависит от суверенных решений этих стран". "У нас действительно есть определенные договоренности с некоторыми государствами о присутствии там наших войск - с той же самой Сирией и некоторыми другими государствами. Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом, - это абсолютно неправильно, это провоцировать напряжение в мире", - уверен заместитель председателя СБ РФ.

"Куба, Венесуэла - близкие нам страны, наши партнеры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них <...> просто потому, что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами", - указал Медведев.

Он обратил внимание на национальные интересы Кубы и Венесуэлы. "Куба и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии", - отметил зампред Совбеза.

Блок "анти-НАТО"

Отвечая на вопрос, может ли быть создан некий новый блок "анти-НАТО", Медведев заметил, что "вообще блоки - это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти". "В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существование НАТО - так, как это было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором с одной стороны и Североатлантическим альянсом с другой стороны", - считает Медведев.

"Мы же никогда так не говорили. Да, есть противоречия, есть проблемы, но мы никогда так не говорили. Более того, мы пытались выстроить отношения, и переговоры разные шли, в том числе даже о том, как нам ближе быть с НАТО", - напомнил заместитель председателя СБ. "Но нас не услышали, нас не хотят видеть, поэтому ситуация развивается по другому сценарию", - констатировал он.

Полная версия интервью будет опубликована 28 января.