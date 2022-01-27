Володин: Запад хочет переписать историю, перечеркнуть подвиг советского народа

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Запад сегодня предпринимает попытки переписать историю Второй мировой войны, перечеркнув подвиг советского народа. Об этом в четверг по случаю годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что "27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады". "Одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны. Блокада продлилась 872 дня. Жертвами стали почти миллион человек, большинство погибли от голода", - написал Володин.

"Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии", - подчеркнул политик.

Володин указал на то, что число погибших во время блокады - "это больше, чем потери США и Британии вместе взятых за все годы Второй мировой войны". "Ни одна страна не прошла через те же потери и лишения, что пережил наш народ. Война задела всех", - отметил он.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя. Ежегодно 27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.