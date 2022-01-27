Депутаты Алтайского края предложили поправки в закон, допускающие эвтаназию бродячих собак

БАРНАУЛ, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания подготовили письма в Госдуму о необходимости изменений федерального законодательства об отлове безнадзорных животных, которые допускают возможность эвтаназии бродячих агрессивных собак после их отлова. Об этом на очередном заседании регионального парламента заявил председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

"К нам обращаются и муниципалитеты, и сами жители в связи с ростом количества безнадзорных собак. Действительно, рост есть. Причина тому - крайнее несовершенство федерального законодательства об обращении с животными. <…> Мы подготовили письма депутатам Госдумы - необходимо все-таки применять эвтаназию. Для больных собак мы можем ее применять, а для агрессивных нет, надо этот пробел устранить. <…> Те собаки, которых мы сегодня ловим, уже проходили стерилизацию, но зубы-то у них остаются на месте. И они есть хотят. Ветеринарные участки, на которых мы проводим стерилизацию, надо подключить и к работе по эвтаназии", - сказал Серов.

Он отметил, что также предлагается ужесточить ответственность для хозяев, которые выбрасывают своих животных на улицу, и предусмотреть финансирование строительства государственных приютов для бродячих животных.

"Приютов не хватает: пять приютов на 1 200 голов, а в крае порядка 140 тыс. бродячих собак. Однозначно из федерального бюджета нужно предусмотреть средства на строительство государственных приютов. Они у нас, в основном, частные", - сказал Серов.

Также он сообщил, что в Алтайском крае депутаты предлагают увеличить финансирование на отлов бродячих собак в два раза - до 32 млн рублей. Спикер регионального парламента Александр Романенко подтвердил, что проблема бродячих собак "перезрела", и уточнил, что при корректировке бюджета на 2022 год финансирование государственных полномочий по отлову собак будет увеличено.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что в регионе ежегодно растет число обращений пациентов, пострадавших от нападений бродячих собак. Так, в прошлом году медицинская помощь понадобилась 2 431 жителю, пострадавшему от нападений собак, что на 3% выше уровня 2020 года.